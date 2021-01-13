Шлосберг о возвращении Навального: Хороших вариантов у властей нет

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг расценил возвращение политика Алексея Навального в Россию, намеченное на 17 января, как движение в сторону его максимальной конфронтации с Кремлем, из которой для руководства в России нет и не будет позитивного выхода. По мнению Шлосберга, за главной движущей силой властей, стремлением к самосохранению, стоит трусость, и она способна продиктовать им силовой вариант разрешения конфликта - заточение оппонента в тюрьму.

"Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе ещё выше и повысят свои риски на всех предстоящих выборах. Если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет", - рассудил "яблочник" в своем Telegram-канале.

При этом депутат Псковского областного собрания депутатов убежден, что существенно влиять на отечественную политику можно находясь только внутри страны, а, следовательно, "нет альтернативы возвращению". Он также полагает, что возвращение Навального как принципиальный жест нуждается в мобилизации всего российского общества, критически настроенного по отношению к нынешнему политическому режиму, сложившемуся в РФ.

Напомним, что в Германии Навальный оказался вынужденно: в берлинской клинике "Шарите" его лечили после отравления, которое он пережил 20 августа, находясь в поездке по Сибири. Российские официальные лица утверждают, что если политик и был отравлен, то уже после пересечения границы. Лидеры европейских стран, как и сам Навальный, утверждают, что его отравили на территории РФ боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Навальный продолжает открыто повторять, что это была попытка политического убийства и винит в случившемся российское руководство. Подробностям этой операции посвящено журналистское расследование, которое посмотрело в YouTube более двух десятков миллионов человек. Россия по факту отравления уголовное дело возбуждать не стала.