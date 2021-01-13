Александр и София остались самыми популярными именами для детей в Ленобласти

Управление ЗАГС Ленобласти назвало самые популярные имена для новорожденных в 2020 году: это Александр, Артем и София, сообщили в правительстве региона.

Эти имена уже становились лидерами рейтинга в 2020 году. Также в этом году среди самых распространенных мужских имен для новорожденных в Ленобласти оказались Максим, Михаил, Иван и Матвей, а среди женских – Алиса, Виктория, Мария и Анастасия.

Некоторых детей родители назвали редкими именами. Так, за прошедший год в Ленобласти родились девочки Агнесса, Вирсавия, Милослава, Лариса, Лукерья и мальчики Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор.

Всего в 2020 году в Ленобласти родились 7024 мальчиков и 6390 девочек (13,4 тысяч в общей сложности). Лидером по рождаемости остался Всеволожский район, где родились 3,5 тысяч малышей, также в тройке – Гатчинский и Выборгский районы.