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17:45

Экс-замдиректора ФСИН Максименко закупил в магазине СИЗО туалетной бумаги на 8 тысяч рублей

фото ЗакС политика Экс-замдиректора ФСИН Максименко закупил в магазине СИЗО туалетной бумаги на 8 тысяч рублей

Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко заказал в магазине при изоляторе таулетной бумаги на 8 тысяч рублей, поскольку ее нельзя передавать в посылках, передает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович.

По словам Литвинович, это для Максименко была первая возможность заказать товары из этого магазина за полтора месяца заключения. Она пояснила, что формально правила внутреннего распорядка не нарушены, в них не установлено, когда именно у заключенного такая возможность появляется.

"Например, экс-замглавы ФСИН заказал туалетной бумаги на 8 тысяч рублей, потому что ее нельзя передавать в посылках. Ее выдают из расчета 24 метра на арестанта в месяц, это мало", - сказала Литвинович. 24 метра - средний размер одного рулона.

Теперь бывшему замдиректору ФСИН приходится решать мелкие проблемы, которые "с высоты его должности вообще не были видны", отметила Литвинович.

"Вот в камере у него сильно дует из окна - там прямо дырка в месте, где должна быть ручка. Ему шею и плечо продуло. Как бывший замдиректора ФСИН решает данную проблему? Говорит: "Хлеб маслом подсолнечным пропитываешь и затыкаешь дырку", - рассказала Литвинович.

Максименко арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН.  Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий Максименко оценили в более чем 189 млн рублей.

В марте 2020 года Максименко покинул свой пост замдиректора ФСИН, который он занимал с 2016 года. Его отставку связывали в том числе с приходом нового начальника ФСИН Александра Калашникова. Перед увольнением Максименко заявлял, что больше не будет от лица ведомства давать какие-либо комментарии СМИ, поскольку за поступки своих коллег ему иногда "хочется со стыда под землю провалиться".

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