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10:55

Челябинский суд не стал наказывать участников акции "Он нам не царь"

фото ЗакС политика Челябинский суд не стал наказывать участников акции "Он нам не царь"

Центральный райсуд Челябинска вынес оправдательный приговор в отношении участников прошедшей в 2018 году акции "Он нам не царь" Оксаны Ереминой и Юрия Вашурина, информирует "Урал. МБХ медиа".

Ереминой и Вашурину инкриминировали хулиганство, совершенное по политическим мотивам по предварительному сговору - ч. 2 ст. 213 УК.

Суд не увидел состава преступления в действиях челябинцев. При этом ранее сторона прокуратуры запрашивала для них по 3,5 года колонии.

5 мая 2018 года протестный марш "Он нам не царь" прошёл в нескольких десятках российских городов. В этот день по всей стране было задержано около 1600 как участников акции, так и случайных прохожих.

В Челябинске после шествия в автозаки попали 164 человека, у 10 активистов в квартирах проходили обыски и изъятия техники.

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