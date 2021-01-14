Челябинский суд не стал наказывать участников акции "Он нам не царь"

Центральный райсуд Челябинска вынес оправдательный приговор в отношении участников прошедшей в 2018 году акции "Он нам не царь" Оксаны Ереминой и Юрия Вашурина, информирует "Урал. МБХ медиа".

Ереминой и Вашурину инкриминировали хулиганство, совершенное по политическим мотивам по предварительному сговору - ч. 2 ст. 213 УК.

Суд не увидел состава преступления в действиях челябинцев. При этом ранее сторона прокуратуры запрашивала для них по 3,5 года колонии.

5 мая 2018 года протестный марш "Он нам не царь" прошёл в нескольких десятках российских городов. В этот день по всей стране было задержано около 1600 как участников акции, так и случайных прохожих.

В Челябинске после шествия в автозаки попали 164 человека, у 10 активистов в квартирах проходили обыски и изъятия техники.