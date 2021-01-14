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13:58

Невзоров: Навальный выбрал себе идиотскую профессию и страшную судьбу

фото ЗакС политика Невзоров: Навальный выбрал себе идиотскую профессию и страшную судьбу

Публицист Александр Невзоров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального о возвращении домой после вынужденного пребывания на лечении в Германии. Перспективы выжившего после отравления политика обозреватель оценивает мрачно, не исключая повторения физической атаки на него.

"Скачет Навальный за очередной дозой "Новичка". Вот подсел. Он понимает, что, вероятно, нигде больше не дадут", - произнес публицист в авторской радиопрограмме.

По его мнению, гораздо комфортнее и безопаснее находиться в роли "наемника" и "пирата", к которым Невзоров регулярно причисляет себя самого. Участь же Навального, считает он, незавидна со всех точек зрения. В частности, она, согласно рассуждению радиоведущего, такова, что смерть реальная предпочтительнее для него смерти медийной.

"Он все-таки выбрал себе совершенно идиотскую профессию и, соответственно, страшную судьбу. Потому что на его примере хорошо видно, насколько ужасно, противоестественно и глупо быть честным и последовательным. От честности всегда попахивало идиотизмом, но сейчас особенно сильно", - отметил Невзоров.

Напомним, оппозиционер намерен прилететь в Москву вечером 17 января. За последний месяц против него возбудили новое уголовное дело, а также объявили его в федеральный розыск из-за несоблюдения правил испытательного срока по делу "Ив Роше".

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