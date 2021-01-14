Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

Октябрьский райсуд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката историка Олега Соколова Сергея Лукьянова на приговор своего подзащитного, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Адвокат уверен в незаконности и необоснованности приговора. По его уверению, выводы инстанции не учитывают фактические обстоятельства дела, было существенно нарушено уголовно-процессуальное право и неправильно применён уголовный закон, поэтому сам приговор является несправедливым.

В связи с перечисленными обстоятельствами Лукьянов просит Октябрьский райсуд "изменить и учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельства аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившиеся поводом для преступления, и соразмерно смягчить назначенное наказание".

Напомним, суд признал Соколова виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Суммарно ему назначили 12,5 лет колонии.

Историка задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. После этого в его квартире обнаружили тело Ещенко, с которой Соколов сожительствовал. Выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.