18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:55

Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

фото ЗакС политика Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

Октябрьский райсуд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката историка Олега Соколова Сергея Лукьянова на приговор своего подзащитного, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Адвокат уверен в незаконности и необоснованности приговора. По его уверению, выводы инстанции не учитывают фактические обстоятельства дела, было существенно нарушено уголовно-процессуальное право и неправильно применён уголовный закон, поэтому сам приговор является несправедливым.

В связи с перечисленными обстоятельствами Лукьянов просит Октябрьский райсуд "изменить и учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельства аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившиеся поводом для преступления, и соразмерно смягчить назначенное наказание".

Напомним, суд признал Соколова виновным  в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Суммарно ему назначили 12,5 лет колонии.

Историка задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. После этого в его квартире обнаружили тело Ещенко, с которой Соколов сожительствовал. Выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12 января, 19:28 Прокуратура отказалась обжаловать приговор историку Соколову

12 января, 10:18 Адвокаты историка Соколова подали апелляцию на его приговор

25 декабря 2020, 15:55 Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки СПбГУ

17 декабря 2020, 20:56 Невзоров придумал "самую страшную кару" для доцента Соколова

14 декабря 2020, 15:45 Обвинение просит назначить историку Соколову 15 лет колонии строгого режима

8 декабря 2020, 9:58 Историк Соколов останется в изоляторе до конца марта 2021 года

2 декабря 2020, 16:22 "Направил её на меня как оружие": Олег Соколов нашёл свидетеля, который докажет связь Понасенкова с Ещенко

12 октября 2020, 13:20 Историк Соколов признал вину в убийстве Анастасии Ещенко

30 сентября 2020, 14:55 Судья рассказала, зачем после убийства историк Соколов пытался связаться с посольством Франции

16 сентября 2020, 14:20 Суд оставил историка Соколова в СИЗО до конца декабря


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:18 Фигуранту дела о подготовке терактов в Петербурге дали восемь лет колонии

20:14 Мосгорсуд обязал районный суд рассмотреть иск "Трансперенси" к Собянину

19:43 Прошедшим вакцинацию сахалинцам разрешат заменить маски на специальные бейджи

19:15 Памфилова променяла WhatsApp на Telegram

18:59 На следующей неделе в Смольном начнут думать над снятием COVID-ограничений

18:55 Адвокат экс-доцента Соколова просит пересмотреть его приговор с учётом "аморального поведения" убитой

18:30 Минсельхоз выделил 158 млн рублей на аренду автомобилей для своих сотрудников

18:26 Муниципал: Прокуратура добивается роспуска МО "Ульянка"

17:58 Смольный продлил смешанный формат образования в школах до конца учебного года

17:58 Радзиховский: Если Навального не посадят, это значит, что его власть больше власти Путина

17:26 Петербург "стряхнёт" с себя новогодние украшения в ночь на 15 января

17:26 С бывшего подрядчика петербургской консерватории взыскали 4,7 млн рублей

16:52 Экс-директор Петропавловской крепости будет работать в Смольном в качестве помощника Беглова

16:43 Сокуров подписался под обращением к Беглову в защиту здания ВНИИБ

16:33 НАО и Чукотка обогнали Петербург по доступности вакцинации от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru