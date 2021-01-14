Фигуранту дела о подготовке терактов в Петербурге дали восемь лет колонии

Обвиняемого в подготовке террористических актов на новогодние праздники 2020 года в Петербурге Никиту Семенова приговорили к восьми годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Леонида Крикуна. Процесс шел во Втором Западном окружном военном суде закрытом режиме. Обжаловать приговор Семенов не собирается.

В деле первоначально фигурировал второй участник - Георгий Чернышев, но в отношении него организовали отдельное судопроизводство. О его судьбе Крикун актуальной информации не имеет.

Семенова и Чернышева задержали и арестовали в конце декабря 2019 года силами ФСБ, причем сообщалось, что информацию о них предоставили американцы. Практически сразу оба фигуранта дали признательные показания. Они собирались устроить теракты в Казанском соборе и ТРК "Галерея".