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11:05

СМИ: Вице-губернатор Кириллов станет директором Петропавловской крепости

фото ЗакС политика СМИ: Вице-губернатор Кириллов станет директором Петропавловской крепости

Петербургский вице-губернатор Владимир Кириллов может стать руководителем "Государственного музея истории Петербурга", информирует "Фонтанка", ссылаясь на приближенные к Смольному источники.

Чиновник в разговоре с изданием в свою очередь заявил, что пока что находится в отпуске.

Собеседники издания уточнили, что "должность директора - это нечто вроде "золотого парашюта" для того, кого нужно отправить на почетную пенсию". По сведениям СМИ, средняя ежемесячная заработная плата на данной должности составляет 463 тысячи рублей.

В качестве вице-губернатора Кириллов курирует вопросы по культуре и безопасности, также в его ведении находится комитет по природопользованию.

Напомним, накануне Петропавловская крепость лишилась своего директора Александра Колякина, уволившегося по собственному желанию. Позднее в тот же день стало известно, что он перейдет на работу в Смольный и станет спецпредставителем Александра Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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