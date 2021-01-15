Варламов покинул Южный Судан после задержания

Блогер Илья Варламов в своем Telegram-канале сообщил, что покинул Южный Судан.

"Я в самолете. Все свободны. С радостью покидаю южносуданскую землю!" - написал он.

Он порассуждал о коррумпированности органов в Южном Судане, заметив, что там привычно решать вопросы взятками, чтобы чиновник "отвязался от вас".

Варламов путешествовал в Южном Судане с женой Любовью, издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым и директором Европейской гимназии Иваном Боганцевым. Парой дней ранее их задержали: у Варламова в рюкзаке при досмотре в аэропорту нашли пульт от дрона. Самого дрона уже не было, его у блогера забрали в Уганде незадолго до этого. Россиян отпустили через несколько часов.