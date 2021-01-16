Вишневский требует от МВД проверки действий сотрудников при задержании двух активисток

Петербургский депутат Борис Вишневский оперативно откликнулся на ситуацию с задержанием возле офиса "Единой России" двух активисток из движения "Весна". Имеющиеяся у политика сведения об инциденте он находит возмутительными. Помимо самого факта лишения свободы акционисток, его не устраивает грубое обращение с фотокорреспондентом, оказавшимся поблизости.

"Ультраправый полицейский задерживает девушек за акцию в поддержку антифашиста Азата Мифтахова, требует документы, допрашивает журналиста и очень бурно реагирует на еврейскую фамилию Френкель (там работал фотограф Давид Френкель)", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Вишневский направил запрос в главк МВД с требованием объяснить причины задержания девушек и проверить действия полицейского на соответствие должности.

Напомним, что две активистки пришли к зданию, занимаемому партией власти, с оконной рамой, напоминая о судьбе Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на столичный офис единороссов и которому грозит реальный срок.

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