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15:30

Вишневский требует от МВД проверки действий сотрудников при задержании двух активисток

фото ЗакС политика Вишневский требует от МВД проверки действий сотрудников при задержании двух активисток

Петербургский депутат Борис Вишневский оперативно откликнулся на ситуацию с задержанием возле офиса "Единой России" двух активисток из движения "Весна". Имеющиеяся у политика сведения об инциденте он находит возмутительными. Помимо самого факта лишения свободы акционисток, его не устраивает грубое обращение с фотокорреспондентом, оказавшимся поблизости.

"Ультраправый полицейский задерживает девушек за акцию в поддержку антифашиста Азата Мифтахова, требует документы, допрашивает журналиста и очень бурно реагирует на еврейскую фамилию Френкель (там работал фотограф Давид Френкель)", - написал "яблочник" в своем Telegram-канале.

Вишневский направил запрос в главк МВД с требованием объяснить причины задержания девушек и проверить действия полицейского на соответствие должности.

Напомним, что две активистки пришли к зданию, занимаемому партией власти, с оконной рамой, напоминая о судьбе Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на столичный офис единороссов и которому грозит реальный срок.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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