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16:15

У петербургского активиста, собиравшегося на встречу с Навальным, изъяли автомобиль

фото ЗакС политика У петербургского активиста, собиравшегося на встречу с Навальным, изъяли автомобиль

Политического активиста, координатора "Открытки" в Ленобласти Дмитрия Скурихина задержали и доставили в 1 отдел петербургского МВД, о чем говорится в Telegram-канале общественной организации.

Он планировал на автомобиле добраться до Москвы в воскресенье, 17 января, чтобы встретить в аэропорту возвращающегося в Россию после отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Однако машину у него правоохранители отобрали с тем, чтобы изучить написанные на ней протестные лозунги на предмет наличия в них экстремизма.

Конфискация машины для проверки лозунгов, чтобы не пустить человека встречать Навального — это даже для нашей системы новый уровень", - говорится в сообщении.

Характерно, что подобную проверку автомобиль Скурихина уже благополучно проходил в прошлом году. Надписи с тех пор не изменились.

Фото: "Открытка" / Telegram

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