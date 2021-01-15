18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:35

Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково

фото ЗакС политика Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково

Аэропорт Внуково отказывает журналистам в съемке прилета политика Алексея Навального 17 января, сообщает Sota Vision в Telegram-канале.

Редакция получила ответ от пресс-службы Внуково на запрос. Отказ в разрешении съемки представители аэропорта обосновали ограничениями, которые действуют в Москве в свете эпидемии коронавируса.

"В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей Международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - говорится в ответе Внуково.

Представители аэропорта заявили, что предоставят видео прибывающих пассажиров рейса "Победы" 17 января. Sota Vision все равно намерена провести эфир из аэропорта.

Ранее Навальный заявил, что вернется в Россию из Германии 17 января рейсом авиакомпании "Победа". В Германии он проходил лечение после отравления в августе. В России его отдельно ждет ФСИН, которая ранее обратилась в суд с иском о замене условного срока политика по делу "Ив Роше" на реальный. В службе заявили о намерении задержать Навального, когда он прибудет в Россию.

Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:17 Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встречи Навального во Внуково

14 января, 14:07 ОМ: "Внуково" не станет усилять меры безопасности из-за прилёта Навального

14 января, 13:58 Невзоров: Навальный выбрал себе идиотскую профессию и страшную судьбу

14 января, 13:51 Любовь Соболь получила статус обвиняемой по делу о незаконном проникновении в жилище

14 января, 11:55 Глава штаба Соболь обнаружила у себя в телефоне внушительный набор "жучков" после попадания в полицию

13 января, 16:44 Шлосберг о возвращении Навального: Хороших вариантов у властей нет

13 января, 11:21 Навальный объявил о своем возвращении в Россию 17 января

12 января, 16:20 ФСИН хочет через суд добиться замены условного срока заключения Навального на реальный

31 декабря 2020, 16:37 Журналист Bellingcat опубликовал таблицу с данными о поездках возможных отравителей Навального

30 декабря 2020, 12:40 "Путин не бьётся в истерике": Кремль – о возбуждении нового уголовного дела против Навального


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:17 Прокуратура Москвы предостерегла от участия в "несогласованной" встречи Навального во Внуково

18:51 Смольный раздаст горожанам 21 тысячу пульсоксиметров: приборы необходимо будет вернуть

18:45 Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу об "экстремистских" твитах

18:36 Псковский губернатор разрешил открыться театрам и филармонии

18:32 Смольный счел эффективной работу праздничного оперативного штаба в борьбе с коронавирусом

18:07 Варламов покинул Южный Судан после задержания

18:00 СК ходатайствует об аресте оператора ФБК по делу о его экстремистских высказываниях

17:33 Либертарианцы обратились в СК из-за закрытия клуба "Новая искренность"

17:29 Прокуратура требует ужесточить наказание активистам по делу о "кукле Путина" в Перми

16:59 Из-за пришедших в город морозов Беглов призвал усилить контроль за работой транспорта

16:30 Новым вице-губернатором по внутренней политике Ленобласти стала Анна Данилюк

15:55 Смольный хочет запретить выходить на лед в Петербурге до середины марта

15:35 Журналистам запретили снимать прилет Навального во Внуково

15:09 Семинарский корпус Александро-Невской лавры отреставрируют за 78,6 млн рублей

14:48 Беглов принял отставку вице-губернатора Кириллова

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru