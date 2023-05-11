Навальный сообщил о новом водворении в ШИЗО

Политик Алексей Навальный сообщил 11 мая в своем Telegram-канале о 15-м по счету водворении в штрафной изолятор. По его словам, это произошло на следующий день после того, как он в очередной раз вышел из ШИЗО.

"Вчера в 8 вечера выпустили из ШИЗО. Сегодня в 9:30 утра я снова в ШИЗО", — говорится в сообщении оппозиционера. Как следует из текста, подобное решение было обосновано тем, что заключенный "не поддается воспитательной работе" и не делает для себя "должных выводов".

"Таким образом, мой счетчик штрафного изолятора перескочил на отметку 165 суток", — резюмировал политик.

В предыдущий раз Навальный был помещен в ШИЗО 26 апреля, при этом он отмечал, что это произошло немедленно по завершении предыдущего срока в изоляторе. Этот факт, по его словам, стал "отменой железного правила тюрем", которое якобы заключается в предоставлении заключенному передышки между сроками в ШИЗО.

В ИК-6 Владимирской области Навальный содержится с середины июня 2022 года. Он отбывает назначенный ему девятилетний срок по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

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