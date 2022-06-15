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"Всем привет с зоны строгого режима": Навальный подтвердил перевод в ИК-6 "Мелехово"

фото ЗакС политика "Всем привет с зоны строгого режима": Навальный подтвердил перевод в ИК-6 "Мелехово"

Алексей Навальный подтвердил свой перевод из ИК-2 в Покрове в находящуюся в той же Владимирской области ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово. Информация об этом появилась 15 июня в Telegram-канале политика.

"Космическое путешествие продолжается — я пересел с корабля на корабль", — сообщил читателям Навальный, пояснив при этом, что был этапирован во вторник в колонию строгого режима.

"Я на карантине, поэтому рассказать особо нечего", — сообщил политик и рассказал, что "чуть не двинулся" накануне, перенося в автозак и из него свои книги, хранящиеся на складе вещей. "И это при том, что, опасаясь такой ситуации, я месяц назад с трудом уговорил администрацию принять у меня 50 книг в тюремную библиотеку", — добавил он.

Накануне стало известно о переводе Навального из ИК-2, где он отбывал наказание по делу "Ив Роше". Как сообщала адвокат политика Ольга Михайлова, перевод был связан со вступлением в силу нового приговора. Первоначально было неизвестно, куда именно направили Навального, но к вечеру появились сведения о том, что он переведен в ИК-6 "Мелехово".

О том, что его могут перевести именно в ИК-6, Навальный сообщал еще в начале мая. "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти", — написал он тогда.

На новом месте оппозиционер будет отбывать назначенные ему девять лет строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Приговор вынесла в конце марта судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, которая перед этим получила повышение в Мосгорсуд. Навальный пытался обжаловать приговор, однако 24 мая Мосгорсуд признал его законность.


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