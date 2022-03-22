Суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима

Лефортовский суд Москвы в ходе выездного заседания 22 марта в покровской ИК-2 вынес приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Политику назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей.

Судья Маргарита Котова сочла Навального виновным по делам о мошенничестве и об оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. По делу о мошенничестве следствие вменяло Навальному четыре эпизода, обвиняя его в том, что он тратил на личные нужды деньги, собранные от единомышленников.

Судья посчитала достоверными показания пострадавшего Костенко, данные им на предварительном следствии, но не в ходе заседания, где он фактически отказался от претензий к политику. Показания свидетеля обвинения Горожанко, который назвал обвинения против Навального абсурдными и заявил о давлении следователя, Котова объявила "личной оценкой" и на этом основании оценила критически.

При вынесении приговора Котова учла прежнюю судимость Навального. Сроки по разным обвинениям были сложены.

Напомним, прокурор настаивала приговоре подсудимому в виде 13 лет строгого режима и 1,2 миллиона рублей штрафа. Ранее стало известно, что судья Котова получила повышение в Мосгорсуд накануне вынесения приговора.