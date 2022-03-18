Судья по делу Навального пошла на повышение

Судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, ведущая дело оппозиционера Алексея Навального в покровской колонии, получила повышение. Согласно указу президента Владимира Путина, она назначена судьей Московского городского суда. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 18 марта.

На новое место Котова перейдет лишь после вынесения приговора политику. Последнее назначено на 22 марта.

Вместе с Котовой в Мосгорсуд назначены Ирина Вырышева и Вероника Зудинова. Всего новые должности или переназначения получили около 270 сотрудников российских судов. В Петербурге зампредом Кировского районного суда назначена Екатерина Березовская, а Сестрорецкого районного суда — Елена Пошуркова.

Напомним, процесс против Навального разворачивается в покровской ИК-2, где он содержится. Политика судят по уголовным делам об оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ) на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко и по четырем эпизодам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На этой неделе прокурор запросила для него 13 лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.