Навальный выступил с последним словом в суде

Политик Алексей Навальный выступил с последним словом на суде в покровской колонии. В своей речи оппозиционер выразил уверенность, что без него Фонд борьбы с коррупцией* не завершит работу, а также воспользовался случаем высказаться о ситуации в России.

"С 2000 года [был] огромный поток нефтедолларов, но с 2013 года доходы населения падали и падали, — цитирует Навального "Медиазона"**. — Единственный рейтинг, который движется вверх: количество миллиардеров".

Говоря о российской власти, политик заявил: "Им не жалко никого и ничего. И уж в последнюю очередь им не жалко нашу страну. Их родина — это швейцарские счета. И как бы они патриотизм ни заворачивали — это миф. И это грандиозная угроза для нас всех".

Приговор по делу Навального огласят через неделю, 22 марта в 10:00. Ранее стало известно, что прокурор запросила для него наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,2 рублей.

Навального судят по делу об оскорблении судьи (ст. 297 УК РФ) на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко, и по четырем эпизодам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно версии следствия, политик якобы присвоил себе пожертвования, присланные сторонниками. На суде свидетель со стороны обвинения Федор Горожанко заявил о давлении со стороны следствия, а обвинения в адрес Навального назвал абсурдными. Вскоре после этого стало известно, что Горожанко покинул Россию.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

** "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов