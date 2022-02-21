На суде над Навальным свидетель Горожанко заявил о давлении следствия

Свидетель по делу политика Алексея Навального Федор Горожанко выступил 21 февраля на выездном заседании суда, идущего в покровской ИК-2. Он сообщил о давлении со стороны следователя, а обвинения в адрес Навального назвал "абсурдными".

"Он [следователь] сунул мне бумагу с обвинительным заключением, где были процитированы мои показания, что мне было делать, я учил, рассказал ему дважды, его это удовлетворило. Об этом я и хотел сказать", — приводит слова Горожанко "Медиазона"*. По словам свидетеля, "по сути, следователь выступал в роли режиссера".

Свое выступление Горожанко начал со слов, что будет выступать как свидетель защиты, несмотря на то, что официально является свидетелем со стороны обвинения. "Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством", — сообщил он.

На уточняющие вопросы Навального свидетель поведал, что Фонд борьбы с коррупцией** существовал на пожертвования, но присылать деньги никто людей не принуждал. На вопрос о том, осознает ли он риск, когда говорит о давлении со стороны следователя, Горожанко ответил, что рискует, "но риск оправдан".

Горожанко предположил, что был вызван свидетелем обвинения из-за скандала с бывшими коллегами по ФБК**, обвинившими его в сливе базы данных сторонников Навального. "После этого мною заинтересовались следователи, потому что решили, что раз я поссорился с коллегами, то могу много интересного рассказать", — сообщил он.

Алексея Навального судят по делам о мошенничестве в крупном размере (ст. 159 УК РФ) и о неуважении к суду (ст. 297 УК РФ). По версии следствия, оппозиционер обманул своих жертвователей, похитив 2,7 млн рублей. В деле имеются четверо потерпевших, которые утверждают, что переводили политику деньги, а тот якобы потратил их на собственные нужды. Кроме того, следствие считает, что на суде по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко в 2021 году Навальный неоднократно оскорблял судью Веру Акимову и прокурора Екатерину Фролову. Сам оппозиционер вину отрицает.

*"Медиазона" внесена Минюстом в список СМИ-иностранных агентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.