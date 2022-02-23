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Новости 16:06

Свидетель в новом процессе над Навальным Федор Горожанко покинул Россию

фото ЗакС политика Свидетель в новом процессе над Навальным Федор Горожанко покинул Россию

Петербургский политический активист Федор Горожанко, которого привлекали в качестве свидетеля обвинения по новому делу Алексея Навального, объявил о своем состоявшемся отъезде из России. Свое решение он мотивировал соображениями личной безопасности.

"Я на суде достаточно сказал. Может и прилететь. Я достаточно разозлил следственную группу по делу. За ними не заржавеет реакция", - рассказал он Telegram-каналу "Можем объяснить".

После суда, на котором он фактически помог стороне защиты, Горожанко ни с кем из участников процесса не контактировал, выключив телефон.

Напомним, что активист предал огласке факт давления на себя представителей следствия, которое, с его слов, желало добиться от него "отрепетированных" показаний в ходе заседания. Горожанко отказался от такой сделки.

Новое дело Навального о мошенничестве с пожертвованиями сторонников слушается непосредственно на территории ИК-2 Владимирской области, где он отбывает срок по делу "Ив Роше".


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