Навального этапировали из колонии в Покрове, сообщил его адвокат

Алексея Навального этапировали из ИК-2 города Покрова, его нынешнее местонахождение неизвестно, рассказал 14 июня его соратник Леонид Волков* со ссылкой на адвоката политика.

Как написал Волков* в своем Telegram-канале, прибывший в колонию адвокат не смог увидеть подзащитного. По его словам, сперва юриста продержали на проходной до 14:00, а позже сообщили ему, что Навального внутри нет.

Неделей ранее Владимирский областной суд отклонил жалобу Навального на решение Петушинского суда, посчитавшего законным его постановку на учет в колонии как склонного к экстремизму. В конце мая политик сообщил о предъявлении ему обвинения по новому уголовному делу. За несколько дней до этого Мосгорсуд оставил в силе вынесенный оппозиционеру приговор в виде девяти лет в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

*Минюст признал Леонида Волкова физлицом - иностранным агентом