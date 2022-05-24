Суд оставил в силе девятилетний срок для Навального

Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор в виде девяти лет строгого режима, признал его законным и отказался корректировать решение суда нижестоящей инстанции. Трансляцию заседания провела "Медиазона"*.

По ходатайству политика рассмотрение апелляции переносили на неделю: Навальный выражал желание провести в прежней колонии перед этапированием в колонию строгого режима положенное ему свидание с семьей.

Напомним, что в марте оппозиционера признали виновным в мошенничестве с пожертвованиями сторонников, а также в оскорблении судьи, имевшего место на процессе по делу об оскорблении ветерана. Двумя месяцами ранее Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента