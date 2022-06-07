Суд отклонил жалобу Навального касательно постановки на учет в колонии

Владимирский областной суд отклонил жалобу политика Алексея Навального на решение Петушинского райсуда, признавшего законным его постановку на учет в колонии как склонного к экстремизму, сообщило 7 июня ТАСС.

"Решение Петушинского районного суда от 1 февраля 2022 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Навального Алексея Анатольевича — без удовлетворения", — приводит агентство слова судьи Юрия Самылова. Он также отметил возможность обжалования решения в кассационной инстанции.

В своем иске Навальный пытался оспорить решение администрации ИК-2 в Покрове, поставившей его на учет как склонного к экстремизму и терроризму. Петушинский райсуд 1 февраля отказался вставать на сторону оппозиционера и не стал удовлетворять иск.

В конце мая Навальный сообщил через своих адвокатов о предъявлении ему нового обвинения. "Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет", — говорится в аккаунте политика в соцсети.