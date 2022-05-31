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Новости 17:55

Навальному предъявили обвинение по новому делу: ему грозит еще до 15 лет заключения

фото ЗакС политика Навальному предъявили обвинение по новому делу: ему грозит еще до 15 лет заключения

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии на территории Владимирской области, сообщил через адвокатов о том, что его ознакомили с обвинением по новому уголовному делу. Конкретную статью УК, инкриминируемую ему, Навальный пока не называет.

"Я, оказывается, создал экстремистскую группу, чтобы разжигать ненависть к чиновникам и олигархам. А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет", - говорится в аккаунте политика в социальной сети.

Автор поста иронически предположил, что российская власть, возможно, испытывает к нему теплые чувства, если желает для него "15 лет надежного стабильного бункера" и надежной охраны.

Напомним, что политик, внесенный в список экстремистов и террористов, в настоящее время отбывает срок по делу "Ив Роше", возбужденному еще в 2012 году. В марте он получил девять лет строгого режима по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников и оскорблении судьи. Неделю назад суд в Москве оставил приговор в силе.


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