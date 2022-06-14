ТАСС: Навального перевели в ИК-6 строгого режима во Владимирской области

Оппозиционер Алексей Навальный не покидал пределов Владимирской области при переводе в другую колонию, следует из опубликованной ТАСС вечером 14 июня информации.

Как сообщает агентство со ссылкой на главу региональной общественной наблюдательной комиссии Сергея Яжана, политика этапировали в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области. Предыдущее место заключения Навального, ИК-2 в городе Покрове, расположено в границах той же области.

"Он прибыл в ИК-6, находится там", — сообщил Яжан.

Во вторник днем появилась информация о том, что Навальный переведен в неизвестном направлении. Как следовало из рассказа его соратника Леонида Волкова*, прибывшему в колонию адвокату сообщили, что его подзащитного внутри нет. Позже адвокат политика Ольга Михайлова известила ТАСС, что Навального перевели в связи со вступлением в силу приговора Лефортовского суда Москвы.

"Сегодня адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что Навальный там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили. Это связано с тем, что вступил в силу приговор по новому уголовному делу нашего подзащитного", — рассказала она.

В конце марта Лефортовский суд Москвы в ходе выездного заседания приговорил Навального к девяти годам строгого режима, признав виновным в мошенничестве и оскорблении судьи на процессе по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. За несколько дней до этого рассматривавшая дело судья Маргарита Котова получила повышение в Мосгорсуд.

В конце мая Мосгорсуд оставил в силе вынесенный нижестоящей инстанцией приговор Навальному, признав его законным.

*Минюст признал Леонида Волкова физлицом - иностранным агентом