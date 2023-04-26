Администрация колонии в 14-й раз поместила Навального в ШИЗО

Политик Алексей Навальный 26 апреля сообщил о 14-й по счету отправке в штрафной изолятор. По его словам, это произошло сразу по завершении предыдущего срока в ШИЗО, при этом ему не дали провести и дня вне изолятора.

"Вчера закончились очередные 15 суток, и меня вернули в ту же камеру № 11 ШИЗО", — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале Навального.

Политик заявил, что для него "отменили железное правило тюрем". Последнее, по его утверждению, заключается в том, чтобы давать арестанту некоторую передышку между отправками в штрафной изолятор. "После "пятнашки" в ШИЗО зека нужно хотя бы на сутки "поднять" на зону перед тем, как дать еще одну "пятнашку"", — объяснил Навальный и резюмировал, что таким способом он "сломал систему".

Накануне Навальный сообщил о том, что сотрудники колонии демонстрируют ему еду, купленную на деньги политика, но не отдают ее, а выбрасывают под предлогом истечения сроков годности. В среду утром оппозиционер поведал на судебном заседании о возбуждении против него нового уголовного дела. По его словам, из дела об экстремизме, возбужденном против него в октябре прошлого года, следствие выделило состав о терроризме.

В ИК-6 Владимирской области Навальный содержится с середины июля прошлого года. Впервые он оказался в ШИЗО спустя месяц после появления в колонии, причиной этого стала расстегнутая пуговица на робе.

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