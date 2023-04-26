Навальный сообщил о новом уголовном деле против него

Политик Алексей Навальный сообщил о том, что из возбужденного против него уголовного дела об экстремизме выделено отдельное дело о терроризме, передает 26 апреля ТАСС с заседания Басманного суда. Само заседание было закрыто решением судьи в ответ на ходатайство представителя Следственного комитета.

"Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд", — цитирует информагентство заявление оппозиционера.

На заседании решается вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела. Последнее насчитывает 196 томов, уточнила "Медиазона"*. Издание приводит слова подсудимого, назвавшего решение о закрытии процесса попыткой ограничить его в ознакомлении с материалами дела и "попыткой сделать так, чтобы об этом никто не узнал".

По сообщению ТАСС, на заседании следователь сообщил, что по делу против Навального в розыске находятся более 10 человек. "Расследование дела в отношении Навального касается экстремистского сообщества. По нему в международном розыске находятся 11 человек", — заявил он.

О возбуждении уголовного дела об экстремизме против него Навальный сообщил в конце октября прошлого года. Политик отбывает назначенный ему в марте прошлого года срок по делам о мошенничестве и об оскорблении судьи, тогда его приговорили к девяти годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 1,2 миллиона рублей. К тому моменту он уже находился за решеткой по делу "Ив Роше".

UPD: Суд дал Навальному срок до 5 мая на ознакомление с материалами дела об экстремизме.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов