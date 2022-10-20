Навальный сообщил о новом уголовном деле против него

Политик Алексей Навальный рассказал 20 октября в соцсетях о возбужденном против него уголовном деле. По словам оппозиционера, в списке выдвинутых против него обвинений указаны пропаганда терроризма и призывы к нему, публичные призывы к экстремизму и финансирование экстремистской деятельности, а заодно и реабилитация нацизма.

"Я — гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления", — прокомментировал Навальный новое дело против себя.

Со слов политика следует, что уголовное дело было возбуждено против него в том числе и из-за высказываний его соратников. "Единственное, что омрачает мое самодовольство, так это то, что эти успехи — заслуга не только моя, но и сообщников: [Леонида] Волкова*, [Ивана] Жданова**, [Лилии] Чанышевой. Я лидер преступной группы, а они выполняют мои приказы", — заявил Навальный и уточнил, что среди прочего это касается заявлений, прозвучавших в YouTube-канале "Популярная политика".

"Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30", — резюмировал он.

Ранее стало известно о том, что кассационный суд оставил в силе вынесенный в марте 2022 года приговор Навальному. Перед этим оппозиционер подал десятый по счету иск к администрации колонии, в которой содержится.

*Минюст внес Леонида Волкова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Ивана Жданова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента