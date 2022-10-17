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Новости 12:58

Навальный подал десятый по счету иск к колонии, где содержится

фото ЗакС политика Навальный подал десятый по счету иск к колонии, где содержится

Политик Алексей Навальный подал в суд на администрацию ИК-6 строгого режима в попытке оспорить решение о водворении в штрафной изолятор, сообщило 17 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ковровского горсуда Владимирской области.

"Поступил иск об обжаловании постановления от 10 октября о водворении Навального в ШИЗО", — сообщили информагентству в судебной пресс-службе.

Как подсчитало ТАСС, нынешний иск стал десятым по счету, поданным Навальным к руководству колонии. По пяти из них суд вынес отказ в удовлетворении.

На прошлой неделе стало известно о шестой по счету отправке Навального в ШИЗО. По информации в соцсетях оппозиционера, на этот раз причиной такого решения послужил его отказ мыть забор.


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