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Новости 15:13

Навальный вновь оказался в ШИЗО

фото ЗакС политика Навальный вновь оказался в ШИЗО

В соцсетях оппозиционера Алексея Навального появилось известие о том, что он вновь оказался в штрафном изоляторе. Согласно сообщению, на этот раз администрация ИК-6 водворила политика в ШИЗО за отказ мыть забор.

"А я снова в ШИЗО. Только что отсидел там 12 суток, снова дают 14. Причина — отказался мыть забор", — гласит опубликованный 11 октября текст. "Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред", — высказался политик.

Впервые Навальный попал в ШИЗО в середине августа, причиной послужила расстегнутая пуговица на робе. В пятый раз дисциплинарную меру применили к политику в конце сентября — на этот раз из-за его речи с осуждением частичной мобилизации, рассказала тогда его соратница Кира Ярмыш.


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