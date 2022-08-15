Из-за расстегнутой пуговицы Навального перевели в ШИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал об изменении условий своего содержания в колонии строгого режима. Претензии к его внешнему виду со стороны сотрудников пенитенциарной системы обернулись помещением в штрафной изолятор. Администрации, изучившей записи с камер наблюдения, не понравилось, что на прогулках он расстегивает верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.

"Бетонная конура 2,5х3 метра. Вентиляции нет. Ночью лежишь и чувствуешь себя рыбой на берегу. Железная койка пристегивается к стене", - описал Навальный изменившуюся обстановку в записке, опубликованной в его аккаунте.

Для переосмысления своего поведения заключенному дали трое суток, хотя сам он допускает, что в ШИЗО могут продержать и полмесяца.

Напомним, что Навальный, осужденный на восемь лет по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников, ранее описал условия своего содержания как "тюрьму внутри тюрьмы". В 2022 году его включили в реестр экстремистов и террористов. На прошлой неделе политик рассказал о том, что сумел организовать в ИК-6 Владимирской области профсоюз заключенных.