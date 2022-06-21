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Новости 15:17

"Тюрьма внутри тюрьмы": Дочь Навального рассказала о новых условиях его содержания

фото ЗакС политика "Тюрьма внутри тюрьмы": Дочь Навального рассказала о новых условиях его содержания

Дочь осужденного политика Алексея Навального, в июне переведенного в колонию строгого режима, рассказала CNN о созданных для отца условиях. По ее словам, оппозиционера постарались максимально оградить и от доступа к информации извне, и от контактов с другими обитателями ИК-6 "Мелехово". Обстановку, в которой содержится заключенный, его дочь назвала "психологической пыткой для любого".

"Они отгородили на территории отдельный барак, построив тюрьму внутри тюрьмы, чтобы он не мог говорить публично и чтобы изолировать его от какой-либо информации. Его никуда не выпускают, людям не разрешают общаться с ним", - гласит перевод речи Навальной.

Напомним, что в марте Алексей Навальный, еще не отбывший к тому моменту срок по делу "Ив Роше", получил девять лет по еще одному делу о мошенничестве. Ему инкриминировали присвоение пожертвований от сторонников, а также оскорбление судьи. Свои перемещения внутри российской пенитенциарной системы политик, в начале года включенный в список экстремистов и террористов, называет "космическим путешествием".


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