Навальный создал в колонии профсоюз "зеков и тюремщиков" и получил за это ежедневные выговоры

Пребывающий в колонии строгого режима оппозиционер Алексей Навальный сообщил о создании профсоюза "граждан, трудоустроенных на предприятиях уголовно-исполнительной системы" под названием "Промзона", о чём рассказал в своём Instagram*.

"Ну а почему нет-то? Я работник колонии. Швей. И другие зэки тоже работники. И охранники тоже работники колонии. С точки зрения трудовых прав мы не различаемся. Мы можем создать профсоюз для защиты своих прав", — уверен политик.

По его словам, соответствующее уведомление об учреждении профсоюза он направил как директору Федеральной службы исполнения наказаний, так начальнику колонии, в которой сидит. После этого, продолжил Навальный, он стал получать ежедневные выговоры, а затем ему и вовсе вручили "предостережение о готовящемся преступлении". По версии руководства спецучреждения, действия политика якобы "создают условия для совершения противоправного деяния".

Несмотря на препятствия со стороны начальства, у профсоюза уже есть одна победа: швеям из цеха, в котором трудится Навальный, вместо неудобных табуретов предоставили стулья.

"Сначала это вызвало недоумение. Зэк ведь должен страдать. Потом даже начали врать, что мы сидим не на табуретках, а на стульях со спинкой (додумались же, да?), а потом — та-дам! — в цех внесли стулья со спинкой, а проклятые табуретки забрали", — пишет политик.

Оппозиционер надеется, что в дальнейшем подобные профсоюзы "зеков и тюремщиков" появятся в каждой российской колонии.

Напомним также, ранее к Навальному подали новый иск из-за работы силовиков на митингах лета 2019 года.

Навальный находится в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово. Там он будет отбывать назначенные ему девять лет строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

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