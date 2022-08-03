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Новости 13:23

К Навальному подали новый иск из-за работы силовиков на митингах

фото ЗакС политика К Навальному подали новый иск из-за работы силовиков на митингах

Управление МВД по Смоленской области подало иск к находящемуся в колонии оппозиционеру Алексею Навальному и его ближайшим сподвижникам. Как сообщает медиапроект "Можем объяснить" со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, заявление связано с работой полиции на несанкционированных акциях в центре Москвы, имевших место летом 2019 года, и сопутствующими расходами силовиков в дни митингов.

"Наверное, проходит исковая давность, составляющая 3 года, вот и подали. Там, кажется, небольшая сумма в 50 тыс. рублей. Видимо, в 2019 году для разгона митингов привлекали смоленских полицейских. Но платить мы ничего не будем", - прокомментировал факт подачи иска экс-директор ФБК* Иван Жданов.

Напомним, что летом 2019 года независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы массово не регистрировали на выборах под предлогом бракованных подписей. Позиция Мосгоризбиркома вызвала протесты в центре столицы, которые не были согласованы мэрией и жестко разгонялись силовиками. Уголовные дела в отношении демонстрантов, возбужденные по результатам как минимум трех крупных митингов, получили в СМИ собирательное название "московское дело".

Отметим, что для региональных главков полиции практика подачи подобных исков стала привычной: за работу на прошлогодних митингах ранее отсудили у оппозиционеров сотни тысяч рублей сотрудники МВД в Башкортостане, Пензенской, Кировской областях.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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