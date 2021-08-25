           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:42

Полиция в Кировской области отсудила у "навальнистов" 183 тысячи рублей за свою работу на митинге

фото ЗакС политика Полиция в Кировской области отсудила у "навальнистов" 183 тысячи рублей за свою работу на митинге

Суд в Кировской области по иску регионального главка полиции обязал двух политических активистов, выходивших на январские несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального, выплатить ведомству 183 тысячи рублей. Во столько силовики оценили свою работу в выходной день, передает издание "7х7".  

Первоначально заявители требовали возмещения им 193 тысяч рублей за эксплуатацию служебных автомобилей 23 января и еще 90 тысяч рублей за непосредственный выход правоохранителей в этот день на дежурство. Аргументация представителя истцов на суде звучала оригинально. 

"Все службы приезжают на ложный вызов [о минировании], проверяют все по утвержденному алгоритму, находится преступник, ему предъявляют расходы. Это справедливо. Ложный вызов — это незаконно. Здесь тоже самое. Ваши незаконные действия повлекли то, что орган обязан был усилить охрану общественного порядка, выйти", - цитируется его довод.

Ответчики, Вадим Ананьин и Михаил Семенов, будут оспаривать решение суда и намерены дойти вплоть до ЕСПЧ, апеллируя к 31 статье Конституции, которая, будучи законом прямого действия, гарантирует гражданам РФ право собираться мирно и без оружия.

Напомним, что 23 января по всей стране задержали более четырех тысяч граждан, выступивших против преследования Навального.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru