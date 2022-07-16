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Суд в Уфе взыскал с "навальнистов" 287 тысяч рублей за работу полиции на зимних митингах 2021 года

фото ЗакС политика Суд в Уфе взыскал с "навальнистов" 287 тысяч рублей за работу полиции на зимних митингах 2021 года

Кировский райсуд Уфы удовлетворил два иска Центра хозяйственного и сервисного обеспечения республиканского МВД и взыскал с "навальнистов" Ольги Комлевой, Лилии Чанышевой и Ильгама Янбердина 287 тысяч рублей: силовики хотели компенсировать затраты на работу полиции на зимних митингах 2021 года, который прошли 23 и 31 января, сообщает Комлева у себя в соцсетях.

Оба иска удовлетворила судья Лилия Абдрахманова. По первому лично с Комлевой взыскали 165 тысяч рублей, по второму — 122 тысячи суммарно с Комлевой, Чанышевой и Янбердина.

Во время заседания Чанышева поинтересовалась у представительницы МВД, отчего в иске указаны два автомобиля Toyota Land Cruiser и Toyota Camry, какая их была функция на митинге. В ответ работница силового ведомства заявила, что они якобы "подвозили сотрудников". "Тогда почему было выплачено премий на 80 или 88 миллионов рублей за два дня митингов полицейским, если вы утверждаете, что у вас нет денег, 295 тысяч, на выплату сверхурочных?" — удивилась в свою очередь Комлева. Представительница МВД промолчала.

В общей сложности только с Комлевой по всем искам от МВД и Росгвардии было постановлено взыскать почти 4,5 млн рублей.

Резюмируя, активистка передала привет всем читающим её пост от Лилии Чанышевой, пребывающей в СИЗО по делу о создании экстремистского сообщества.


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