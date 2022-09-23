Навального в пятый раз за полтора месяца отправили в ШИЗО

Администрация ИК-6 строгого режима Владимирской области поместила оппозиционера Алексея Навального в штрафной изолятор в пятый раз, начиная с августа. Об этом сообщила его соратница Кира Ярмыш в своем Telegram-канале.

"Его выпустили из ШИЗО вчера после 15 суток, отправили на строгие условия содержания, и спустя ночь — снова посадили в ШИЗО на 12 суток", - написала пресс-секретарь политика.

По информации Ярмыш, очередная дисциплинарная мера вызвана последней речью Навального на судебном заседании: политик позволил себе раскритиковать частичную мобилизацию, объявленную в России в среду.

В первый раз в ШИЗО политика, внесенного в реестр экстремистов и террористов и отбывающего срок по делу о мошенничестве, отправили из-за расстегнутой пуговицы робы. К концу августа он пришел к умозаключению, что теперь ему суждено оттуда "не вылезать". Штрафной изолятор в своих текстах и речах Навальный описывает как камеру площадью два квадратных метра.