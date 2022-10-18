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Новости 12:44

Кассационный суд оставил в силе девятилетний срок Навальному

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил в силе девятилетний срок Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор по делам о мошенничестве и неуважении к судье, вынесенный в марте нынешнего года оппозиционеру Алексею Навальному. Как сообщает "Интерфакс", девятилетний срок в колонии строгого режима не стали сокращать или пересматривать. Защита Навального настаивала на полном оправдании фигуранта дел, объединенных в одно производство.

Напомним, что Навальный лишен свободы с 17 января прошлого года, когда его задержали в аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после тяжелого отравления. Вскоре суд заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Уже в заключении он стал обвиняемым по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников, а также по делу о создании экстремистского сообщества. За время, проведенное в пенитенциарных учреждениях, структуры Навального запретили в России, а его самого включили в реестр экстремистов и террористов. В течение последних недель несистемный политик регулярно оказывается в штрафном изоляторе из-за разногласий с администрацией ИК-6 Владимирской области.


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