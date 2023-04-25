Навальный пожаловался, что ему показывают купленную еду и выбрасывают ее

Находящийся в исправительной колонии политик Алексей Навальный сообщил 25 апреля о том, что лишен возможности питаться купленной за свои деньги едой. Как следует из поста в его Telegram-канале, сотрудники учреждения показывают ему приобретенные продукты, а затем выбрасывают под предлогом истечения срока годности.

Как уточнил Навальный, его ограничили тратами на приобретение пищи в размере пяти тысяч рублей в месяц. Из этих средств он удерживает одну тысячу на предметы гигиены, так что в день на покупку еды у него выходит около 130 рублей. "Можно покупать в столовке по два вареных яйца и несколько вареных картофелин. По выходным — вареный рис. На гречку уже не хватает", — говорится в канале политика.

При этом раньше Навальному возвращали деньги за продукты, которые он не мог получить из-за того, что находился в штрафном изоляторе. Теперь же, по его словам, положение изменилось. "По новым правилам те, кто в ШИЗО, все равно должны получать еду, но им ее не дают, а просто показывают, а потом выкидывают из-за истечения сроков годности. <...> Ты не просто потратил все деньги и получил ничего, а еще и посмотрел на еду, которую не получил", — поведал он.

Отметим, что с момента своего появления в ИК-6 Владимирской области Навальный неоднократно помещался администрацией учреждения в ШИЗО. В середине апреля стало известно, что это произошло уже в 13-й раз.

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