Навальный оказался в ШИЗО в 13-й раз

Находящийся в ИК-6 Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный рассказал об очередном дисциплинарном взыскании, примененном к нему администрацией колонии. В Telegram-канале политика сообщается, что его отправили в штрафной изолятор уже в тринадцатый раз менее чем за год. На этот раз отбывать наказание придется в течение пятнадцати суток.

Новые строгие меры в отношении себя Навальный связывает с недавним расследовательским материалом, выпущенным его соратниками о закупках продовольствия для пенитенциарных учреждений.

"Сразу начали делать "рабочую камеру", изменили распорядок дня, сделав его из адского суперадским", - написал заключенный.

По словам Навального, на днях ему запретили покупать еду в местном ларьке даже на самостоятельно заработанные деньги.

Политика раз за разом отправляют в штрафной изолятор с августа прошлого года по поводам, которые не кажутся ему значительными.

Напомним, что Навальный лишен свободы с момента своего возвращения в Россию в январе 2021 года после лечения от последствий отравления. За это время он получил новый срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников и был включен в реестр экстремистов и террористов.