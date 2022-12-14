Навального в девятый раз отправили в ШИЗО из-за нецензурного ругательства в разговоре с сокамерником

Пребывающий в колонии строгого режима во Владимирской области оппозиционер Алексей Навальный в девятый раз угодил в штрафной изолятор, о чём рассказал у себя в Telegram-канале. В совокупности политик пробыл в ШИЗО 78 дней за последние полгода.

На этот раз в стенах изолятора Навальному предстоит провести 12 суток. Поводом стало нецензурное слово, употреблённое им в разговоре с сокамерником. При этом, по утверждению политика, члены комиссии, решающие его "судьбу", "не то что употребляют мат, а просто разговаривают на нём".

"Как они удержались от того, чтобы не расхохотаться всей комиссией, даже не понимаю", - иронизирует Навальный.

Ранее оппозиционер рассказал, что к нему в камеру намеренно подселили дурно пахнущего соседа.

Напомним, что не так давно Навальному, включённому в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ужесточили условия пребывания в колонии. Его перевели в ПКТ.