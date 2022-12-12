Навальный рассказал о давлении на себя при помощи подселения нечистоплотного соседа

Администрация владимирской ИК-6 строгого режима подселила в камеру к Алексею Навальному пренебрегающего мерами гигиены соседа, говорится в опубликованном 12 декабря посте в Telegram-канале политика. Как полагает оппозиционер, таким способом руководство колонии пытается давить на него.

"Что делать с теми, кого бить не разрешают? <...> Самое простое — держать человека в ШИЗО. А если ШИЗО само по себе его уже не "ломает", то можно для начала закинуть ему в камеру бомжа. Что и произошло сейчас со мной", — говорится в тексте.

По словам Навального, следование правилам гигиены в камере "имеет абсолютно принципиальное значение" в ситуации соседства с кем-либо. "И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение", — известил Навальный и добавил, что по неформальным правилам он должен был бы прогнать подобного соседа из камеры, однако это чревато уголовной статьей и одновременно сомнительно с точки зрения морали. В связи с этим политик был вынужден избрать иную тактику.

"Комбинация угроз, криков и призывов к совести заставила его [соседа по камере] умываться и чистить зубы. Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день. И так далее. И так далее", — говорится в опубликованном тексте.

В начале декабря стало известно, что администрация колонии в восьмой по счету раз отправила Навального в штрафной изолятор (ШИЗО). Причиной послужило отсутствие у оппозиционера куртки, что посчитали "нарушением формы одежды".