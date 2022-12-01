Навального в восьмой раз отправили в ШИЗО

Администрация владимирской ИК-6 строгого режима вновь отправила в штрафной изолятор (ШИЗО) Алексея Навального, рассказал созданный соратниками политика Telegram-канал "Сирена". Для оппозиционера это стало восьмым по счету водворением в ШИЗО с момента появления в колонии.

Причиной нового перевода Навального в ШИЗО стало отсутствие куртки, что было расценено как "нарушение формы одежды", указали единомышленники заключенного оппозиционера. В изоляторе ему предстоит провести 11 суток.

"Ваша честь, с памятного нашего первого суда я не вылезаю из ШИЗО. И могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова водворили в ШИЗО на 11 суток", — приводит "Сирена" слова Навального на заседании суда по делу о законности профсоюза заключенных "Промзона".

Назначение ему наказания Навальный связал с попыткой воспрепятствовать вмешательству в "различные делишки, коммерческие схемы" ФСИН.

Как отметил Telegram-канал "Команда Навального", всего с середины августа политику назначили 78 суток содержания в ШИЗО. О его седьмом помещении в изолятор стало известно в начале ноября.