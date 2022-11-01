Навального в седьмой раз поместили в штрафной изолятор

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в ИК-6 Владимирской области, сообщил, что его в очередной раз отправили в штрафной изолятор за провинность. Как сообщается в последней записке политика из заключения, новым поводом для санкции стало якобы невежливое обращение к одному из силовиков. В ШИЗО ему суждено провести одиннадцать суток.

"Оскорбил оперуполномоченного лейтенанта Неймовича, обратившись к нему "лейтенант Неймович", а не по имени-отчеству", - передали соратники Навального его слова через персональный Telegram-канал.

Кроме того, заключенному поставили в вину некачественную уборку дворовой территории.

Отметим, что за последние три месяца это уже седьмое помещение в ШИЗО политика, включенного в реестр экстремистов и террористов и отбывающего срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Первое попадание туда было обосновано фактом расстегнутой пуговицы на одежде оппозиционера.