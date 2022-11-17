Навальный сообщил о переводе в помещение камерного типа

В Telegram-канале политика Алексея Навального появилось 17 ноября сообщение о его переводе на содержание в помещение камерного типа (ПКТ). Соответствующую рекомендацию дал совет воспитателей отряда и утвердило руководство колонии.

Как следует из рассказа соратников Навального, политика признали "отъявленным нарушителем" и потому сочли недостаточным для воспитания его нахождение в отряде строгих условий содержания. В связи с этим его отправили в ПКТ.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* описала ПКТ как помещение наподобие ШИЗО, "только не на 15 суток".

В связи с переводом у Навального, в частности, сорвалось длительное свидание с родственниками. "Мать с отцом уже сумки собрали, кто-то из детей должен был приехать, [жена] Юля. И вот до свидания четыре дня, и мне объявляют о переводе в ПКТ. А там длительных свиданий вообще нет. Так что не будет у меня больше свиданий", — говорится в тексте.

Ранее суд в Коврове отказался удовлетворить жалобу Навального, поданную из-за отправки на 12 суток в ШИЗО.

*Минюст внес Киру Ярмыш в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента