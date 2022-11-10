Суд в Коврове отказался удовлетворить жалобу Навального на отправку в ШИЗО на 12 суток

Ковровский городской суд рассмотрел 10 ноября иск политика Алексея Навального к администрации ИК-6 строгого режима Владимирской области, в которой он содержится. Оппозиционер обжаловал решение об отправке на 12 суток в штрафной изолятор из-за того, что "неправильно представился" сотруднику колонии.

Речь идет о том, что Навальный не назвал статью УК, по которой был осужден, но зато процитировал решение ЕСПЧ о незаконности его содержания в колонии, уточнила "Медиазона"*.

На заседании Навальный заявил, что представлялся указанным способом всё то время, что находится в колониях Владимирской области, и прежде взысканиям за это не подвергался. Он также предположил, что если нарушал этим какие-либо правила, то тогда бы следовало зафиксировать должностные нарушения сотрудников обеих колоний, где он содержался, поскольку они не обращали на это никакого внимания.

В ходе судебного заседания участники просмотрели две видеозаписи. Первая представляла собой запись с регистратора охранника, на ней был запечатлен эпизод с представлением Навального. Второй отрывок касался заседания комиссии по поводу зафиксированного нарушения.

В итоге судья постановил отклонить жалобу Навального к колонии. Сам политик решение воспринял с сарказмом. "Я так никогда не выйду из ШИЗО! Принимайте уже какие-то решения, а то я буду жить тут бесконечно" — приводит его реакцию "Медиазона"*.

Ранее Мосгорсуд признал законным возбуждение уголовных дел против Навального.

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