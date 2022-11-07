Суд признал уголовные дела против Алексея Навального законными

Городской суд Москвы счёл возбуждение уголовных дел в отношении пребывающего в колонии строгого режима политика Алексея Навального законными, сообщает издание "Сирена" в своём Telegram-канале.

Адвокаты оппозиционера подавали апелляции по трём уголовным делам, требуя признать обвинения по статьям о финансировании "экстремистской деятельности" и создании "экстремистского сообщества" вместе с некоммерческой организацией, посягающей на личность и права граждан, политически мотивированными.

Мосгорсуд в итоге все апелляции отклонил, сочтя возбуждение данных уголовных дел законными.

Напомним, не так давно Навальный в очередной раз попал в ШИЗО. За последние три месяца это уже седьмое помещение в изолятор политика, включённого в реестр экстремистов и террористов и отбывающего срок по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Первое попадание туда было обосновано фактом расстегнутой пуговицы на одежде оппозиционера.