Навальный пожаловался на излишне яркий свет в камере после визита членов ОНК

Находящийся в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово оппозиционер Алексей Навальный пожаловался на чрезмерно яркую лампу в ШИЗО, куда его регулярно определяют. Как следует из поста в его Telegram-канале, осветительный прибор ему заменили после замечания со стороны члена ОНК Москвы Алексея Мельникова.

В середине января Мельников совместно с председателем ОНК Москвы Георгием Волковым посетил Навального в колонии. Как позже написал правозащитник в своем Telegram-канале, он не заметил нарушений в условиях содержания Навального, за исключением недостаточной освещенности в камере, где тот находится.

Спустя полторы недели после этого Навальный пожаловался на ухудшение условий в камере из-за того, что старую лампу ему заменили на другую, слишком мощную для размеров помещения. "По результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения", — говорится в посте, обращенном к членам ОНК.

В результате замены лампы естественного освещения больше не стало, зато искусственного прибавилось настолько, "что позавидует любая операционная", указал Навальный. "И сидеть при таком свете по 16 часов в сутки — это же просто одуреть можно, даже читать тяжело и хочется прикрыть глаза рукой", — добавил он.

Как отмечается, политик пытается добиться от администрации колонии убрать хотя бы одну лампу из трех, но тщетно. "Не очень-то справедливо. Приезжайте, блин, снова и переделывайте все как было", — завершается пост обращением к Мельникову и Волкову.

Ранее стало известно о том, что Навальный оказался помещен в ШИЗО уже в 11-й по счету раз. Причиной этого стало то, что он не по форме представился сотруднику ФСИН.