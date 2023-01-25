Навального в 11-й раз поместили в ШИЗО из-за того, что он не по форме представился перед тюремщиком

Оппозиционного политика Алексея Навального, пребывающего в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово, в одиннадцатый раз поместили в штрафной изолятор, известил у себя в Telegram-канале журналист Василий Полонский.

О своём пребывании в ШИЗО Навальной сообщил в ходе заседания Ковровского суда, который рассматривает его иски к колонии.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш* в своём Twitter уточнила, что на сей раз он попал в ШИЗО из-за того, что не по форме представился перед сотрудником ФСИН.

В "юбилейный", десятый, раз Навального отправили в штрафной изолятор 9 января из-за того, что утром он умылся ранее установленного времени.

Не так давно сообщалось, что заболевшего политика в колонии навещал начальник туберкулёзной больницы № 1 из Владимира.

*Минюст РФ внёс Киру Ярмыш в единый реестр иноагентов