В колонию к Навальному приезжал начальник туберкулёзной больницы из Владимира

К пребывающему в колонии строгого режима ИК-6 Мелехово политику Алексею Навальному приезжал из Владимира Иван Колотушкин — начальник туберкулёзной больницы №1, известил у себя в Twitter адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

"Сегодня к Навальному из Владимира приезжал Колотушкин. Это начальник Туберкулезной больницы №1, расположенной в ИК-3, куда Алексея госпитализировали во время голодовки. Приехал, провел осмотр. Лекарства до сих пор так и не передали. Самочувствие такое же, как вчера", — отчитался Кобзев.

Ранее Навальный известил об очередном, десятом по счёту, попадании в ШИЗО. После этого Кобзев рассказал, что тот заболел: у него температура, лихорадка и кашель.

При этом 11 января Навальный вынужден был присутствовать на заседании Ковровского суда: там он рассказал, что его отказывать класть в медсанчать по причине её забитости болеющими гриппом заключёнными.