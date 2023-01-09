Навальный сообщил о десятой по счету отправке в ШИЗО

Отбывающий срок во владимирской ИК-6 строгого режима Алексей Навальный рассказал 9 января о десятой по счету отправке в штрафной изолятор. Как следует из сообщения в его Telegram-канале, оппозиционера наказали 31 декабря за не вовремя проведенные гигиенические процедуры.

Администрация колонии поставила в вину Навальному то, что он умывался в 05:24 утра, в то время как по распорядку он должен подниматься в пять часов, а умываться — лишь часом позже. Подобный проступок оценили в 15 суток нахождения в ШИЗО, Новый год политик встречал в изоляторе.

"Новый год в ШИЗО проходит как и любой другой день: подъем в 5, отбой в 21. Так что впервые с шестилетнего возраста я просто спал всю новогоднюю ночь", — поведал Навальный.

В предыдущий раз оппозиционера поместили в ШИЗО за нецензурное слово, оброненное в беседе с сокамерником.